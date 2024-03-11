Существует угроза того, что россияне после 1 июля 2024 года будут депортировать жителей временно оккупированных территорий, которые не имеют российского паспорта. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, по данным вмс россии, на временно оккупированных территориях Украины проживает около 2,8 миллионов людей, которые теперь являются владельцами российских паспортов.

Оккупанты предоставляют социальные услуги и медицинскую помощь при условии получения российского паспорта, отметили в Минобороны Британии.

В апреле 2023 года президент россии владимир путин издал указ в котором говорится, что жители ВОТ, отказавшиеся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право проживать на временно оккупированной территории только до 1 июля 2024 года.

Существует реальная возможность того, что любые лица, находящиеся в ВОТ после этой даты и не имеющие российского паспорта, будут депортированы или арестованы - заявили в британской разведке.

Как указали в Минобороны Великобритании, недавняя риторика заместителя председателя совета национальной безопасности рф дмитрия медведева, указывают на то, что людей могут депортировать в отдаленные районы россии.

В другом указе о военных округах, изданном 26 февраля 2024 года гласит, что ВОТ войдут в состав южного военного округа россии.

"Кремль стремится сделать интеграцию ВОТ в состав российской федерации необратимой", - указали в Минобороны Британии.

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