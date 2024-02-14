Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  13442 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
  •  53429 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
  •  125554 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  189648 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  213377 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  209627 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  313241 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  354305 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  285348 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  309664 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
denis-prokopenkoДенис Прокопенко
artem-lysohorАртем Лисогор
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
Loading...
Новости по теме

Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

В оккупированных частях Луганской области агитируют за единого кандидата, поддерживаемого россией на предстоящих "выборах", при этом некоторые жители все еще могут голосовать с украинскими паспортами.

Война •   •  13551 просмотра
Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

Румынские пограничники нашли тело украинца, который погиб, пытаясь попасть в Румынию из Украины через Карпаты.

Криминал и ЧП •   •  10578 просмотра
При попытке нелегального перехода границы с Румынией в Карпатах погиб мужчина

В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Бывший немецкий прокурор был признан виновным в сексуальном насилии над своим 8-летним сыном, обвиняемый заявил, что он лунатик и совершил преступление во сне.

Новости Мира •   •  10463 просмотра
В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Военный эксперт рассказал, что фирмы, которые поставляют продукты питания для армии со времен януковича, видят в реформах, устанавливающих честную конкуренцию, угрозу для своей монополии и прибегают к медиа-кампаниям для защиты своих интересов.

Война •   •  53429 просмотра
Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому

Прошлой ночью российско-оккупационные войска обстреляли город Селидово, в результате чего погибли трое мирных жителей, в том числе мать с ребенком, которые находились в больнице, и еще 12 человек, в том числе детей, получили ранения.

Война •   •  12035 просмотра
Трое погибших, еще 12 раненых, среди пострадавших дети: прокуратура показала последствия ночных ударов по Селидовому

Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон будет призывать союзников по ЕС увеличить оборонное производство, чтобы помочь Украине.

Политика •   •  11823 просмотра
Глава МИД Британии Кэмерон призовет ЕС увеличить оборонное производство для помощи Украине - СМИ

В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны россии на станции харьковского метро "Спортивная" продолжаются ремонтные работы по устранению протечек потолка.

Общество •   •  16764 просмотра
В Харькове из-за постоянных ракетных атак рф начал протекать потолок в метро: что известно

Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Япония планирует ослабить ограничения на поездки для некоторых компаний, чтобы помочь восстановить государственные и частные секторы Украины.

Экономика •   •  14317 просмотра
Япония планирует ослабить ограничения на поездки в Украину для некоторых компаний

Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов

Правительство Украины с МВФ основало Фонд развития потенциала Украины с 65 миллионами долларов США финансирования от стран-доноров для усиления институциональной способности Украины и поддержки экономических реформ.

Экономика •   •  16546 просмотра
Украина расширяет сотрудничество с МВФ через новый фонд на 65 миллионов долларов

Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Любовь" ко Дню святого Валентина. С одной стороны монеты стилизованную розу в виде сердца, а с другой сердце, от которого равномерно расходятся волны.

Общество •   •  17489 просмотра
Ко Дню влюбленных: Нацбанк ввел в обращение памятную монету "Любовь"