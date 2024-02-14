Оккупанты усиливают агитацию накануне "выборов" в рф, голосовать разрешили даже с украинским паспортом - Лысогор

На оккупированной территории Луганщины идет агитация за единого кандидата, которого поддерживает страна-оккупант, ускоряется паспортизация, но если некоторые люди не поменяли паспорта, - разрешили голосовать с украинскими паспортами. Люди, которые находятся на оккупированной территории - подневольные. Многих заставляют рыть окопы и готовить для оккупантов. Выезд из российской оккупации очень дорогой и рискованный, особенно для мужчин, которых сразу мобилизуют.

Об этом в эфире Общественного рассказал председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты проводили всяческую работу, в том числе по всем эфирам незаконного телевидения, которое происходит на временно оккупированных территориях, - речь идет только о едином кандидате, которого поддерживает страна-оккупант, где все должны сделать свой выбор "правильным", также раздувается, что к людям придут комиссии, а людям не надо никуда идти. - отметил чиновник.

По словам Лысогора, на оккупированной территории продолжается принудительная и очень активная паспортизация, но если некоторые люди не поменяли паспорта, им разрешили голосовать с украинскими паспортами, в которых есть отметка о том, что они проживают в лнр или в рф.

Лысогор заметил, как оккупанты дорисовывают цифры на голосовании.

Я уже приводил примеры, что в селе, где 200 домов, в которых 60 человек жило до войны, голосует 300 домов под 1000 человек - сказал Лисогор.

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На вопрос о том, много ли должны оккупированные села Луганщины сотрудничать с российскими военными, чиновник подчеркнул, что люди, которые находятся на оккупированной территории -подневольные.

Много примеров о принуждении наших граждан, у линии фронта: россияне заселились во все брошенные дома, во все предприятия и государственные учреждения. Я не говорю, что нет коллаборационистов, но многих заставляют рыть окопы, рыть блиндажи; в связи с тем, что не работают предприятия на протяжении 80 км вдоль линии фронта, ситуация заставляет женщин готовить для оккупантов. - рассказал Лисогор.

Относительно выезда с территории, которую захватили захватчики, председатель областной военной администрации отметил, что многие граждане пытаются выезжать с оккупированной территории. Но это очень тяжело.

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Для мужчин вообще нереальна - на первом же блокпосте проверка, - почему не мобилизован, поэтому сразу же происходит доставка в военкоматы и вручение повесток. - сказал председатель Луганской областной государственной администрации.

Относительно женщин и пожилых людей, по словам Лысогора, ситуация проще, но проблемная с ценностью выезда, и рискованная.

В любом случае это выезд через Россию, на собственном транспорте и если люди его не имеют, то за очень большие деньги проезд по России" - отметил чиновник.

Лысогор также предупредил, что проверки на переходе к украинской или европейской территории могут длиться до 8 часов.

У нас была ситуация, когда ребенок выходил перед поступлением в вуз, покидал ту территорию, смог выехать, но более 7 часов продержали, спрашивая куда и почему едет, проверяют телефоны, проверяют на какие страницы ты входил, и если увидят какую-то проукраинскую активность, это для человека может завершиться очень плохо. - рассказал чиновник.

Напомним,

российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.

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