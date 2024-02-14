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Окупанти посилюють агітацію напередодні "виборів" у рф, голосувати дозволили навіть з українським паспортом - Лисогор

Окупанти посилюють агітацію напередодні "виборів" у рф, голосувати дозволили навіть з українським паспортом - Лисогор

Київ • УНН

 • 23296 перегляди

В окупованих частинах Луганської області агітують за єдиного кандидата, підтримуваного росією на майбутніх "виборах", при цьому деякі мешканці все ще можуть голосувати з українськими паспортами.

На окупованій території Луганщини йде агітація за єдиного кандидата, якого підтримує країна-окупант, прискорюється паспортизація, але якщо деякі люди не поміняли паспорти, - дозволили  голосувати з українськими паспортами. Люди, які знаходяться на окупованій території – підневільні. Багатьох примушують рити окопи та готувати для окупантів. Виїзд з російської окупації дуже коштовний та ризикований, особливо для чоловіків, яких одразу мобілізують.

Про це в ефірі Суспільного розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Окупанти проводили усіляку роботу, в тому числі по всіх ефірах незаконного телебачення, яке відбувається на тимчасово окупованих територіях, - йдеться лише про єдиного кандидата, якого підтримує країна-окупант, де всі повинні зробити свій вибір "правильним", також роздувається, що до людей прийдуть комісії, а людям не треба нікуди йти.

 - зазначив посадовець.

За словами Лисогора, на окупованій території продовжується примусова та дуже активна паспортизація, але якщо деякі люди не поміняли паспорти, їм дозволили голосувати з українськими паспортами, в яких є відмітка про те що вони проживають в лнр або в рф.    

Лисогор зауважив, як окупанти домальовують цифри на голосуванні.

Я вже наводив приклади, що в селі, де 200 хат, в яких 60 людей жило до війни, голосує 300 хат під 1000 чоловік

- сказав Лисогор.

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На питання щодо того, чи багато мусять окуповані села Луганщині співпрацювати з російськими військовими, посадовець підкреслив, що люди, які знаходяться на окупованій території –підневільні.

Багато прикладів про примус наших громадян, біля лінії фронту: росіяни позаселялися в усі кинуті будинки, в усі підприємства та державні установи. Я не кажу, що не має колаборантів, але багатьох примушують рити окопи, рити бліндажі; у зв’язку з тим, що не працюють підприємства на протязі 80 км вздовж лінії фронту, ситуація примушує жінок готувати для окупантів.

- розповів Лисогор.

 Щодо виїзду з території, яку захопили загарбники, голова обласної військової адміністрації зазначив, що багато громадян намагаються виїзжати з окупованої території. Але це дуже тяжко.

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Для чоловіків взагалі нереальна – на першому ж блокпості перевірка, - чому не мобілізований, тому одразу ж відбувається доставлення до військоматів та вручення повісток.

- сказав голова Луганської обласної державної адміністрації.

Щодо жінок та людей похилого віку, за словами Лисогора, ситуація простіша, але проблемна з коштовністю виїзду, та ризикована.

В будь-якому випадку це виїзд через росію, на власному транспорті і якщо люди його не мають, то за дуже великі кошти проїзд по росії"

- зазначив посадовець. 

Лисогор також попередив, що перевірки на переході до української чи європейської території можуть тривати до 8 годин.

В нас була ситуація, коли дитина виходила перед вступом до вишу, покидала ту територію, змогла виїхати, але більше 7 годин протримали, запитуючи куди і чому їде, перевіряють телефони, перевіряють на які сторінки ти входив, і якщо побачать якусь проукраїнську активність, це для людини може завершитися дуже погано. 

- розповів посадовець.

Нагадаємо

російські військові продовжили обстріли мирних районів Луганської області, зокрема Серебрянського лісу та станиці Красноріченської, в той час як українські сили відбили російські атаки поблизу Білогорівки.

росіяни намагалися просунутися на південь від Невського, але не змогли прорвати оборону українських захисників.

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