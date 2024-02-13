Окупанти намагалися просунутися на південь від Невського, але не змогли прорвати оборону – Лисогор
Київ • УНН
Росіяни намагалися просунутися на південь від Невського, але не змогли прорвати оборону українських захисників.
росіяни намагалися просунутися на південь від Невського, проте прорвати оборону українських захисників їм не вдалося. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
Противник намагався просунутися на південь від Невського, проте прорвати оборону наших захисників йому не вдалося. Через несприятливі погодні умови дещо зменшилась загальна кількість обстрілів з боку ворога
Водночас він зазначив, що за будь-якої можливості росіяни застосовують безпілотні літальні апарати. Зокрема, минулої доби вони завдали 11 ударів БпЛА. Втім українські військові продовжують знешкоджувати їх у великій кількісті.
Також за його словами, від артилерійських та мінометних обстрілів сильно постраждали Невське та Серебрянське лісництво.
Доповнення
На Луганщині окупанти продовжують нищити Серебрянський ліс, також страждають населенні пункти, де залишаються цивільні.
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