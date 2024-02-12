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Атака росіян по нафтобазі у Харкові призвела до витоку 3000 тонн нафти в навколишнє середовище, екологи перевіряють воду у річці Уди

Атака росіян по нафтобазі у Харкові призвела до витоку 3000 тонн нафти в навколишнє середовище, екологи перевіряють воду у річці Уди

Київ • УНН

 • 30301 перегляди

Близько 3 000 тонн нафтопродуктів витекло в навколишнє середовище поблизу Харкова через російську атаку на нафтобазу, але проби не виявили нафти у питній воді.

Через атаку росіян по нафтобазі ввечері 9 лютого в екосистему витекло близько 3000 тонн нафтопродуктів, зокрема й в річку Уди. Екологи відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області. Попредньо нафтопродукти в джерела питної води не потрапили. Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА, передає УНН.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. … Важливо: за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою

– наголосили в ОВА.

Деталі

За даними ОВА через удари окупантів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі в навколишнє середивище витекло близько 3000 тонн нафтопродуктів. 

Зазначається, що фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області у негайному порядку відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди. Зразки передали для проведення експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня за брудненості та наявності шкідливих речовин. 

Вже є розроблений алгоритм дій аби не дати шкідливим речовинам по річці Уди потрапити у річку Сіверський Донець, в яку вона впадає.

Фахівці визначили місце на руслі річки Уди, де проводитимуться заходи із зупинки пересування нафтопродуктів з застосуванням портових інфраструктурних загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.

Також, сьогодні було увалене рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних обʼєктів на території Харківської області. 

Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого12.02.24, 18:20 • 27306 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Через це влучання вигоріли будинки на вулиці Котельній, вщент знищені 14 приватних будинків на площі 3700 квадратних метрів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина.

Тетяна Салганік

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