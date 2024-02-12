Атака росіян по нафтобазі у Харкові призвела до витоку 3000 тонн нафти в навколишнє середовище, екологи перевіряють воду у річці Уди

Через атаку росіян по нафтобазі ввечері 9 лютого в екосистему витекло близько 3000 тонн нафтопродуктів, зокрема й в річку Уди. Екологи відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області. Попредньо нафтопродукти в джерела питної води не потрапили. Про це повідомили у пресслужбі Харківської ОВА, передає УНН.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків. … Важливо: за результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою – наголосили в ОВА.

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За даними ОВА через удари окупантів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі в навколишнє середивище витекло близько 3000 тонн нафтопродуктів.

Зазначається, що фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області у негайному порядку відібрали проби води на 9 об’єктах міста Харкова та області, а саме в річці Уди. Зразки передали для проведення експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення рівня за брудненості та наявності шкідливих речовин.

Вже є розроблений алгоритм дій аби не дати шкідливим речовинам по річці Уди потрапити у річку Сіверський Донець, в яку вона впадає.

Фахівці визначили місце на руслі річки Уди, де проводитимуться заходи із зупинки пересування нафтопродуктів з застосуванням портових інфраструктурних загороджень та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту.

Також, сьогодні було увалене рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних обʼєктів на території Харківської області.

Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого

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