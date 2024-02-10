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Внаслідок обстрілу Харкова загинула багатодітна родина

Внаслідок обстрілу Харкова загинула багатодітна родина

Київ • УНН

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Російський обстріл Харкова спричинив пожежу, в якій загинула сім'я з 5 осіб, у тому числі 3 дітей, а в іншому будинку загинули чоловік і його дружина.

Внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)

- повідомив Синєгубов.

Зазначається, що загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік

- додав голова ОВА.

Наразі встановлюються всі обставини, на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по селу Велетинське в Херсонській області України під обстріл потрапила ціла родина. Батько і мати отримали поранення, а їхня донька отримала травми, не сумісні з життям.

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