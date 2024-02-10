Внаслідок обстрілу Харкова загинула багатодітна родина
Київ • УНН
Російський обстріл Харкова спричинив пожежу, в якій загинула сім'я з 5 осіб, у тому числі 3 дітей, а в іншому будинку загинули чоловік і його дружина.
Внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей: чоловік з дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)
Зазначається, що загоряння сталось через виток палива, після чого стався витік небезпечної речовини по вулиці, де знаходиться житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.
В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік
Наразі встановлюються всі обставини, на місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по селу Велетинське в Херсонській області України під обстріл потрапила ціла родина. Батько і мати отримали поранення, а їхня донька отримала травми, не сумісні з життям.