В результате обстрела Харькова погибла многодетная семья

В результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом доме погиб муж и его жена. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей (семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики) - сообщил Синегубов.

Отмечается, что возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика.

В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Получили ранения две женщины 61 и 39 лет, а также 45-летний мужчина - добавил председатель ОВА.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, на месте работают соответствующие службы.

Напомним

В результате российского удара по селу Велетинское в Херсонской области Украины под обстрел попала целая семья. Отец и мать получили ранения, а их дочь получила травмы, не совместимые с жизнью.