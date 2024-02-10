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Окупанти вдарили по АЗС в Харкові, горять 14 приватних житлових будинків

Окупанти вдарили по АЗС в Харкові, горять 14 приватних житлових будинків

Київ • УНН

 • 30964 перегляди

У Харкові безпілотники окупантів влучили в автозаправну станцію, внаслідок чого розлите пальне загорілося і спалило 14 приватних будинків на площі 3700 квадратних метрів.

У Харкові внаслідок атаки окупантів ввечері 9 лютого, є влучання "шахедами" по АЗС — внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що площа пожежі — 3 700 квадратних метрів.

Евакуйовано 50 харківʼян, серед яких двоє дітей.

ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби.

Нагадаємо

У Харкові та Великому Бурлуку ввечері 9 лютого є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі внаслідок дроної атаки. 

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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