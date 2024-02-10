У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан

У Великому Бурлуку на Харківщині внаслідок ударів шахедів пошкоджена лікарня та ресторан. Про це Суспільне Харків розповів начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко, передає УНН.

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Станом на тепер інформацію про пошкодження або руйнування житлових будинків, а також про постраждалих чи поранених уточнюють.

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 лютого, близько 22:00 росіяни вдарили шахедами по Харкову та області.

У Харкові та Великому Бурлуку є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі