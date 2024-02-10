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У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан

У Великому Бурлуку внаслідок удару РФ пошкоджені лікарня та ресторан

Київ • УНН

 • 26887 перегляди

Лікарня та ресторан у Великому Бурлуку Харківської області були пошкоджені російськими ударами іранських безпілотників "шахед".

У Великому Бурлуку на Харківщині внаслідок ударів шахедів пошкоджена лікарня та ресторан. Про це Суспільне Харків розповів начальник Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко, передає УНН.

Деталі

Станом на тепер інформацію про пошкодження або руйнування житлових будинків, а також про постраждалих чи поранених уточнюють.

Нагадаємо

У п’ятницю, 9 лютого, близько 22:00 росіяни вдарили шахедами по Харкову та області.

У Харкові та Великому Бурлуку є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі09.02.24, 23:15 • 24462 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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