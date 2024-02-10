В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан

В Великом Бурлуке на Харьковщине в результате ударов шахедов повреждена больница и ресторан. Об этом Суспільне Харків рассказал начальник Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас информацию о повреждении или разрушении жилых домов, а также о пострадавших или раненых уточняют.

Напомним,

В пятницу, 9 февраля, около 22:00 россияне ударили шахедами по Харькову и области.

В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре