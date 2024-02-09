В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
  •  100456 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
  •  107081 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
  •  106227 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  161018 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  198443 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  182779 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  175293 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  199444 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  198774 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206696 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 21:15  •  9549 просмотра

Read in English

Беспилотники "шахед" нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая кафе в Харькове и Большом Бурлуке, повредив здания, но не вызвав никаких жертв.

Оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.

В Великом Бурлуке на Харьковщине оккупанты также попали в гражданский объект, а именно в кафе.

По данным главы ОВА, по состоянию на сейчас данных о пострадавших нет.

Напомним,

Вечером 9 февраля в Харькове были слышны взрывы, работала ПВО. Россияне запустили по области "шахеды". 

В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА09 февраль 2024, 06:19 • 23387 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
kharkivХарьков
У Харкові та Великому Бурлуку є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі
In Kharkiv and Velykyi Burluk, there were hits to cafes and civilian infrastructure
Новости по теме

В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Беспилотники "шахед" нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая кафе в Харькове и Большом Бурлуке, повредив здания, но не вызвав никаких жертв.

Война •   •  9549 просмотра
В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит

Верховная Рада выступила с инициативой выдачи "удостоверений защитника" военнообязанным гражданам Украины с целью внедрения системы "умной мобилизации".

Общество •   •  13974 просмотра
Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит

В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.

Война •   •  16348 просмотра
В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

В Херсоне мощные взрывы, жителей призвали укрыться в укрытиях

О взрывах в Херсоне сообщил председатель МГА, призвав людей быть осторожными и находиться в укрытиях.

Война •   •  16016 просмотра
В Херсоне мощные взрывы, жителей призвали укрыться в укрытиях

Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО

Президент Зеленский обсудил потребность в вооружении большой дальности и системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве в пятницу.

Война •   •  18047 просмотра
Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО

В Одессе прогремел взрыв - СМИ

В Одессе слышали взрыв после того, как военно-воздушные силы заметили вражеские беспилотники, двигавшиеся со стороны Черного моря.

Война •   •  16383 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - СМИ

Данилов раскритиковал интервью Путина: у "военного преступника" должны были бы брать показания, а не интервью

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал интервью Путина американскому журналисту, заявив, что российский президент является военным преступником, который должен давать показания следователю, а не раздавать интервью.

Война •   •  17042 просмотра
Данилов раскритиковал интервью Путина: у "военного преступника" должны были бы брать показания, а не интервью

Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить решение критических вопросов в Кировоградской области, таких как проблемы водоснабжения, работа урановых шахт и приобретение оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Война •   •  17770 просмотра
Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины

Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

Президент Украины Зеленский наградил подполковника Вячеслава Агеева за уничтожение его подразделением российской баллистической ракеты, которую, как утверждала Москва, невозможно было сбить.

Война •   •  15298 просмотра
Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины

Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с Майком Тернером, чтобы обсудить оборонные потребности Украины и поблагодарить США за поддержку.

Война •   •  20943 просмотра
Делегация Конгресса США встретилась с Зеленским в Киеве: о чем говорили