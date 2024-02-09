В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре

Оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову и Великому Бурлуку. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура.

В Великом Бурлуке на Харьковщине оккупанты также попали в гражданский объект, а именно в кафе.

По данным главы ОВА, по состоянию на сейчас данных о пострадавших нет.

Напомним,

Вечером 9 февраля в Харькове были слышны взрывы, работала ПВО. Россияне запустили по области "шахеды".

В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА