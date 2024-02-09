У Харкові вибухи: росіяни атакують бпла

Росіяни атакують Харківщину дронами. Про це повідомив голова тамтешньої ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях. Зафіксовані ворожі БПЛА. – застеріг Синєгубов.

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У поліції регіону додали, що в обласному центрі чути вибухи. Та застерегли мешканців не знімати та не викладати в мережу фото і відео влучань.

Увага! В Харкові чути вибухи. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей. – закликали поліцейські.

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Вибухи цього вечора пролунали також у Херсоні та Одесі.