У Харкові вибухи: росіяни атакують бпла
Київ • УНН
Голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив, що росіяни атакують регіон за допомогою безпілотників.
Росіяни атакують Харківщину дронами. Про це повідомив голова тамтешньої ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях. Зафіксовані ворожі БПЛА.
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У поліції регіону додали, що в обласному центрі чути вибухи. Та застерегли мешканців не знімати та не викладати в мережу фото і відео влучань.
Увага! В Харкові чути вибухи. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей.
Додатково
Вибухи цього вечора пролунали також у Херсоні та Одесі.