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В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 20:53  •  3547 просмотра

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Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.

Россияне атакуют Харьковскую область дронами. Об этом сообщил председатель тамошней ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях. Зафиксированы вражеские БПЛА.

- предостерег Синегубов.

Детали

В полиции региона добавили, что в областном центре слышны взрывы. И предостерегли жителей не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео попаданий.

 Внимание! В Харькове слышны взрывы. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей.

- призывали полицейские.

Дополнительно

Взрывы в этот вечер прогремели также в Херсоне и Одессе.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
odessaОдесса
khersonХерсон
kharkivХарьков
У Харкові вибухи: росіяни атакують бпла
Explosions in Kharkiv: Russians attack BPL
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В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.

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