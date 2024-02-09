В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла

Россияне атакуют Харьковскую область дронами. Об этом сообщил председатель тамошней ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях. Зафиксированы вражеские БПЛА. - предостерег Синегубов.

Детали

В полиции региона добавили, что в областном центре слышны взрывы. И предостерегли жителей не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео попаданий.

Внимание! В Харькове слышны взрывы. О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попаданий. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей. - призывали полицейские.

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Взрывы в этот вечер прогремели также в Херсоне и Одессе.