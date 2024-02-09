В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА

В Харьковской области ночью в результате атаки ударными дронами типа Shahed российских войск произошел пожар в гостинице, летней площадки ресторана, пострадал охранник, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 00:15 состоялся вражеский обстрел БПЛА "Shahed" села Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее 7 ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана. Также повреждены 3 автомобиля. Пострадал 47-летний гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, в результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Детали

Как сообщил Синегубов, за минувшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковской области, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Уды, Стрелка, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя и другие. Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Старица, Ивановка, Кисловка.

В частности, по его словам, в 19:00 в результате обстрела села Ивашки Богодуховского района есть разрушения двухэтажного жилого дома, частного дома, частного предприятия, газосети. Без пострадавших.

В 16:45 в результате обстрела города Волчанск Чугуевского района поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 15:55 произошел вражеский обстрел села Александровка Богодуховского района. Без пострадавших.

В 14:00 в результате обстрела села Липцы Харьковского района поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 13:00 в результате обстрела города Волчанск Чугуевского района нанесены разрушения частному дому, хозяйственной постройке, забору. Без пострадавших.

В 12:15 в результате обстрела села Казачья Лопань Харьковского района поврежден газораспределительный пункт. Без пострадавших.

"На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак у Синьковки и Ивановки, где враг пытался прорвать оборону наших войск", - сообщил Синегубов.

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