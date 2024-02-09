В Харьковской области в результате атаки "шахедами" произошел пожар в гостинице, пострадал охранник - ОВА
После атаки российского беспилотника "шахед" в отеле и площадке ресторана в Харьковской области произошел пожар, пострадал один охранник.
Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"
Украинские военные уничтожили 10 из 16 беспилотников "Шахид", запущенных Россией ночью, согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 393 290 человек личного состава и 6385 танки.
В Киеве три сотни единиц техники расчищают дорогу, водителей просят учесть погодные условия
Более 300 единиц техники расчищают дороги и тротуары в Киеве, чтобы улучшить условия во время гололеда и мокрого снега.
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб
65 боевых столкновений произошло вдоль линии фронта, когда украинские войска отражали российские атаки во многих регионах, согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиаударов по российским войскам, уничтожив 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийские установки и 1 пункт материально-технического обеспечения.
В Москве заявили о "19 беспилотниках ВСУ", которые атаковали российские регионы
Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона уничтожила 19 украинских беспилотников, которые якобы атаковали несколько регионов на западе России в ночь на 9 февраля.
США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене
Американские военные нанесли удар по военной технике хуситов, включая беспилотные надводные корабли и противокорабельные крылатые ракеты в Йемене, которые представляли угрозу для американских и торговых судов в Красном море.
Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.
Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля
Министр Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить войну в Украине и международную поддержку, необходимую для защиты ее территории.