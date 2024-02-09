Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"

Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля

Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.