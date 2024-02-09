Воздушные Силы ночью уничтожили 10 из 16 "шахедов"
Украинские военные уничтожили 10 из 16 беспилотников "Шахид", запущенных Россией ночью, согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Еще плюс 910 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 393 290 человек личного состава и 6385 танки.
В Киеве три сотни единиц техники расчищают дорогу, водителей просят учесть погодные условия
Более 300 единиц техники расчищают дороги и тротуары в Киеве, чтобы улучшить условия во время гололеда и мокрого снега.
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб
65 боевых столкновений произошло вдоль линии фронта, когда украинские войска отражали российские атаки во многих регионах, согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли 7 авиаударов по российским войскам, уничтожив 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийские установки и 1 пункт материально-технического обеспечения.
В Москве заявили о "19 беспилотниках ВСУ", которые атаковали российские регионы
Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона уничтожила 19 украинских беспилотников, которые якобы атаковали несколько регионов на западе России в ночь на 9 февраля.
США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене
Американские военные нанесли удар по военной технике хуситов, включая беспилотные надводные корабли и противокорабельные крылатые ракеты в Йемене, которые представляли угрозу для американских и торговых судов в Красном море.
Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.
Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля
Министр Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить войну в Украине и международную поддержку, необходимую для защиты ее территории.
Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным
Байден раскритиковал боевые действия Израиля в ответ на атаку ХАМАСа 7 октября и назвал ее "чрезмерной".