Повітряні Сили вночі знищили 10 із 16 "шахедів"
Київ • УНН
Українські військові знищили 10 з 16 безпілотників "Шахід", запущених Росією вночі, згідно з повідомленням Повітряних сил Збройних сил України.
Українські військові збили вночі 10 шахедів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 9 лютого противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим та Курської області – рф.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
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