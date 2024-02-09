Ще плюс 910 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 393 290 осіб особового складу і 6385 танки
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 393 290 осіб, 6385 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,
танків ‒ 6385 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
артилерійських систем – 9435 (+24) од,
РСЗВ – 981 (+1) од,
засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
літаків – 332 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,
спеціальна техніка ‒ 1509 (+4)
На фронті відбулося 65 бойових зіткнень – Генштаб09.02.24, 07:01 • 32511 переглядiв