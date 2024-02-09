Ще плюс 910 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 393 290 осіб особового складу і 6385 танки

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 393 290 осіб, 6385 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 393290 (+910) осіб,

танків  ‒ 6385 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

артилерійських систем – 9435 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+1) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

кораблі /катери  ‒ 24 (+0) од,

підводні човни   - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12551 (+38) од,

спеціальна техніка   ‒ 1509 (+4)

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На фронті відбулося 65 бойових зіткнень – Генштаб09.02.24, 07:01 • 32511 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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