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На фронті відбулося 65 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті відбулося 65 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 32511 перегляди

65 бойових зіткнень відбулося вздовж лінії фронту, коли українські війська відбивали російські атаки в багатьох регіонах, згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України.

Упродовж минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 лютого, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника біля Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника поблизу Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб09.02.24, 06:56 • 30202 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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