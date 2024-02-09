На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений на передовой. В целом враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 февраля, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб