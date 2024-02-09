Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.