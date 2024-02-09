В Москве заявили о "19 беспилотниках ВСУ", которые атаковали российские регионы
Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона уничтожила 19 украинских беспилотников, которые якобы атаковали несколько регионов на западе России в ночь на 9 февраля.
США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене
Американские военные нанесли удар по военной технике хуситов, включая беспилотные надводные корабли и противокорабельные крылатые ракеты в Йемене, которые представляли угрозу для американских и торговых судов в Красном море.
Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля
Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.
Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля
Министр Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить войну в Украине и международную поддержку, необходимую для защиты ее территории.
Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным
Байден раскритиковал боевые действия Израиля в ответ на атаку ХАМАСа 7 октября и назвал ее "чрезмерной".
Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды
Извержение вулкана в Исландии привело к тому, что лава разорвала трубопровод, который обеспечивает отоплением и горячей водой более 20 000 домов.
WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине
Интервью Путина Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа и может повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание, убедив республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.
The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне
Увольнение Зеленским генерала Залужного и назначение генерала Сырского означает новый решающий этап в войне и риски допустить ошибки.
В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов
Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать
Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.