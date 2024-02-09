В Москве заявили о "19 беспилотниках ВСУ", которые атаковали российские регионы

В ночь на 9 февраля российская система противовоздушной обороны якобы перехватила и уничтожила 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России, передает УНН.

Детали

По сообщению россиян, беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России - Курскую (2 дрона), Брянскую (5) и Орловскую (4) области, а также Краснодарский край (2), Черное море (6).

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