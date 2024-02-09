У Москві заявили про "19 безпілотників ЗСУ", які атакували російські регіони
Київ • УНН
Росія стверджує, що її протиповітряна оборона знищила 19 українських безпілотників, які нібито атакували кілька регіонів на заході Росії в ніч на 9 лютого.
У ніч на 9 лютого російська система протиповітряної оборони нібито перехопила та знищила 19 українських безпілотників. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.
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За повідомленням росіян, безпілотники намагалися атакувати одразу кілька регіонів Росії - Курську (2 дрони), Брянську (5) та Орловську (4) області, а також Краснодарський край (2), Чорне море (6).
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