У Москві заявили про "19 безпілотників ЗСУ", які атакували російські регіони

У ніч на 9 лютого російська система протиповітряної оборони нібито перехопила та знищила 19 українських безпілотників. Про це повідомили у Міноборони Росії, передає УНН.

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За повідомленням росіян, безпілотники намагалися атакувати одразу кілька регіонів Росії - Курську (2 дрони), Брянську (5) та Орловську (4) області, а також Краснодарський край (2), Чорне море (6).

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