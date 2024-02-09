У Росії пожежа і вибухи на нафтопереробному заводі, очевидці пишуть про звуки дронів

У Краснодарському краї Росії у ніч на 9 лютого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Ільський". Про це пише телеграм-канал ASTRA, передає УНН.

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Очевидці пишуть про звуки дронів та вибухи. На одному з відео можна почути, що в цей час було оголошено повітряну тривогу.

В оперативному штабі регіону визнали, що сталася пожежа на території Ільського НПЗ. Попередньо, постраждалих немає, російські рятувальники намагаються загасити вогонь.

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