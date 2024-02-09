В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

В Краснодарском крае России в ночь на 9 февраля вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский". Об этом пишет телеграмм-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Очевидцы пишут о звуках дронов и взрывах. На одном из видео можно услышать, что в это время была объявлена воздушная тревога.

В оперативном штабе региона признали, что произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Предварительно, пострадавших нет, российские спасатели пытаются потушить огонь.

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