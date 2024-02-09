В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов
Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать
Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах
Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.
Такер Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
Такер Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид во время поездки в Москву, где он также взял интервью у Владимира Путина.
Times: Нуланд хотела примирить Зеленского и Залужного
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила уладить разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генштаба ВСУ Залужным из-за намерения Зеленского уволить генерала.
На Львовщине чиновник присвоил миллион, предназначенный для ВПЛ
Руководителю предприятия во Львовской области предъявлено обвинение в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств, предназначенных для внутренне перемещенных лиц.
Канада и Финляндия обсудили совместное восстановление Украины
Министры торговли Канады и Финляндии обсудили свою решительную приверженность поддержке восстановления и реконструкции Украины путем сотрудничества в сфере перехода к зеленой экономике и ответственной добычи критически важных полезных ископаемых.
Украинские прыгуны в воду завоевали бронзовые награды Чемпионата мира
Украинская команда по прыжкам в воду в составе Алексея Середы и Кирилла Болюха завоевала бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар.
"Шахеды" ударили по Харьковщине, возник пожар
Российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в городе Змиев Харьковской области, вызвав пожар, но никто не пострадал.
В Москве загорелась крыша 6-этажки, площадь пожара - 4000 кв метров
Крупный пожар вспыхнул на крыше шестиэтажного жилого дома в Москве, повредив два дома и заставив эвакуировать 400 жильцов.