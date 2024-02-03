Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник
Киев • УНН
Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ
Беспилотники СБУ "организовали" пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в волгограде в рф. Поражена установка первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Сегодняшний "хлопок" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии в волгограде - результат успешной атаки беспилотников СБУ
Источники УНН сообщают, что "два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности".
"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться", - сообщает источник.
Дополнение
В ночь на субботу, 3 февраля, в городе волгоград в россии произошел крупный пожар. Отмечалось, что горели нефтепродукты.
Позже российские телеграм-каналы обнародовали кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф.
В конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.
Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник
Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ.
Дуда заявил, что не знает, вернет ли Украина Крым: украинский посол отреагировал, МИД Польши и польский президент разъяснили
Комментарии президента Польши Анджея Дуды относительно того, вернет ли Украина Крым, вызвали реакцию со стороны посла Украины.
Ирак утверждает о 16 погибших в результате ночных авиаударов США
16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.
В Бердянске сообщили о взрывах за городом - ГВА
Жители временно оккупированного города Бердянск Запорожской области Украины сообщили, что в течение получаса слышали глухие взрывы за городом.
Атака рф в Донецкой области 6 января: правоохранители идентифицировали еще двух погибших детей
Полиция идентифицировала двух мальчиков, 7 и 14 лет, которые погибли в результате российских ракетных ударов 6 января в Покровском районе Донецкой области Украины.
"Не может длиться вечно": в ВСУ высказались о наступлении россиян
Российское наступление не может продолжаться бесконечно долго, указали в ВСУ.
Государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств - энергетический эксперт Юрий Корольчук
Энергетический эксперт считает, что государство должно способствовать работе компаний, которые экономят миллионы бюджетных средств.
"Ценю реализацию договоренностей с Шольцем": Зеленский поблагодарил Германию за 7,6 млрд евро для Украины в бюджете
Немецкий Бундестаг утвердил 7,6 миллиарда евро военной помощи Украине в своем бюджете на 2024 год, что приветствовал президент Зеленский и заявил, что ценит последовательную поддержку Германии.
Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов
Румынское правительство подписало соглашение с фермерами и перевозчиками о создании межведомственной комиссии для анализа их требований и поиска решений.
россияне утром ударили по гражданской инфраструктуре Купянска бомбами ФАБ-500
Российские войска атаковали город Купянск в Харьковской области 3 февраля, попав крупными бомбами в гражданскую инфраструктуру, в частности девятиэтажный жилой дом и частные дома.