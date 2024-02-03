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Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник

Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 10:58  •  5237 просмотра

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Источник указывает, что пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ

Беспилотники СБУ "организовали" пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в волгограде в рф. Поражена установка первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Сегодняшний "хлопок" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии в волгограде - результат успешной атаки беспилотников СБУ

- сообщил собеседник.

Источники УНН сообщают, что "два беспилотника поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности".

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую россия использует для ведения войны в Украине. Ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок топлива для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Хлопки" на российских НПЗ будут продолжаться", - сообщает источник.  

Дополнение

В ночь на субботу, 3 февраля, в городе волгоград в россии произошел крупный пожар. Отмечалось, что горели нефтепродукты.

Позже российские телеграм-каналы обнародовали кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф.

В конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в российском Усть-Луге и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
reutersReuters
ukrainaУкраина
Пожежу на  НПЗ "Лукойл" у волгограді "організували" безпілотники СБУ - джерело
Fire at Lukoil refinery in Volgograd "organized" by SBU drones - source
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Пожар на НПЗ "Лукойл" в волгограде "организовали" беспилотники СБУ - источник

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