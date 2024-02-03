Кадри атаки безпілотника з НПЗ "Лукойл" у волгограді в рф з'явилися у мережі

Кадри атаки безпілотника з НПЗ "Лукойл" у волгограді в рф оприлюднили російські телеграм-канали, пише УНН.

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Відео з нафтопереробного заводу "Лукойл" у волгограді публікує зокрема телеграм-канал ASTRA. Внаслідок ранкової атаки тут спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів.

Жителі прилеглих населених пунктів чули два вибухи з інтервалом о півгодини, пишуть росЗМІ. Губернатор регіону та міноборони рф при цьому звітували про "успішне" відбиття атаки безпілотників та перехоплення двох БПЛА над волгоградською областю. Зараз пожежа на заводі вже ліквідована, повідомила влада, ніхто не постражда.

Довідково

Атакований НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший виробник нафтопродуктів у південному федеральному окрузі рф, ідеться на сайті заводу.