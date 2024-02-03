Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  122614 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  196520 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  219318 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  190193 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  189897 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  179161 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  151823 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  156843 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171182 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170457 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 07:29  •  10531 просмотра

Read in English

На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф обнародовали российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Видео с нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в волгограде публикует в частности телеграмм-канал ASTRA. В результате утренней атаки здесь вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров.

Жители близлежащих населенных пунктов слышали два взрыва с интервалом в полчаса, пишут росСМИ. Губернатор региона и минобороны рф при этом отчитывались об "успешном" отражении атаки беспилотников и перехвате двух БПЛА над волгоградской областью. Сейчас пожар на заводе уже ликвидирован, сообщили власти, никто не пострадал.

Справочно

Атакованный НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в южном федеральном округе рф, говорится на сайте завода.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Кадри атаки безпілотника з НПЗ "Лукойл" у волгограді в рф з'явилися у мережі
Footage of a drone attack on a Lukoil refinery in Volgograd in Russia has been posted online
Новости по теме

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде

Война •   •  10531 просмотра
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.

Общество •   •  10469 просмотра
Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.

Война •   •  14973 просмотра
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.

Война •   •  15685 просмотра
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.

Война •   •  16715 просмотра
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Из-за удара беспилотника, который повредил оборудование на подстанции "Укрэнерго" и двух воздушных линиях электропередач в Кривом Роге, около 7 500 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  21443 просмотра
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 387 940 человек личного состава и 6341 танк.

Война •   •  20358 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.

Война •   •  19040 просмотра
На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 77 боевых столкновений на разных участках фронта.

Война •   •  21388 просмотра
В течение суток произошло 77 боевых столкновений на фронте - Генштаб

За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов

По сообщениям, системы противовоздушной обороны в трех российских регионах за ночь сбили в общей сложности семь беспилотников, которые, как утверждается, нацеливались на российские объекты.

Война •   •  21474 просмотра
За ночь в трех областях России якобы сбили семь дронов