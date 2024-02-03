Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф обнародовали российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

Видео с нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в волгограде публикует в частности телеграмм-канал ASTRA. В результате утренней атаки здесь вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров.

Жители близлежащих населенных пунктов слышали два взрыва с интервалом в полчаса, пишут росСМИ. Губернатор региона и минобороны рф при этом отчитывались об "успешном" отражении атаки беспилотников и перехвате двух БПЛА над волгоградской областью. Сейчас пожар на заводе уже ликвидирован, сообщили власти, никто не пострадал.

Справочно

Атакованный НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в южном федеральном округе рф, говорится на сайте завода.