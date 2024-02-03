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У Волгограді горить нафтопереробний завод, очевидці пишуть про звуки дрона перед загорянням

У Волгограді горить нафтопереробний завод, очевидці пишуть про звуки дрона перед загорянням

Київ • УНН

 • 57350 перегляди

Велика пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Волгограді, Росія, після того, як очевидці повідомили, що чули звуки безпілотників перед початком пожежі.

У ніч на суботу, 3 лютого, у місті Волгоград в Росії сталася велика пожежа. Зазначається, що на площі 300 кв.м горять нафтопродукти. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МНС РФ, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Водночас російські телеграм-канали з посиланням на очевидців та власні джерела повідомляють про серйозну пожежу на нафтопереробного заводі у Червоноармійському районі Волгограда. За їхніми даними, завод атакував БПЛА.

Зокрема за інформацією SHOT, очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка". Попередньо міг вибухнути безпілотник на території заводу.

Доповнення

Відомо, що "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу складає 14,8 млн тонн.

Масштабна пожежа в російському туапсе: ймовірно, є "приліт" по нафтопереробному заводу24.01.24, 23:40 • 25676 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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