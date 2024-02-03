У Волгограді горить нафтопереробний завод, очевидці пишуть про звуки дрона перед загорянням
Київ • УНН
Велика пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Волгограді, Росія, після того, як очевидці повідомили, що чули звуки безпілотників перед початком пожежі.
У ніч на суботу, 3 лютого, у місті Волгоград в Росії сталася велика пожежа. Зазначається, що на площі 300 кв.м горять нафтопродукти. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МНС РФ, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
Водночас російські телеграм-канали з посиланням на очевидців та власні джерела повідомляють про серйозну пожежу на нафтопереробного заводі у Червоноармійському районі Волгограда. За їхніми даними, завод атакував БПЛА.
Зокрема за інформацією SHOT, очевидці стверджують, що чули гучні звуки перед виникненням пожежі на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка". Попередньо міг вибухнути безпілотник на території заводу.
Доповнення
Відомо, що "ЛУКойл-Волгограднафтопереробка" – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність заводу складає 14,8 млн тонн.
Масштабна пожежа в російському туапсе: ймовірно, є "приліт" по нафтопереробному заводу24.01.24, 23:40 • 25676 переглядiв