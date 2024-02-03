В Волгограде горит нефтеперерабатывающий завод, очевидцы пишут о звуках дрона перед возгоранием

В ночь на субботу, 3 февраля, в городе Волгоград в России произошел крупный пожар. Отмечается, что на площади 300 кв.м горят нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, передает УНН.

Детали

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В то же время российские телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев и собственные источники сообщают о серьезном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. По их данным, завод атаковал БПЛА.

В частности по информации SHOT, очевидцы утверждают, что слышали громкие звуки перед возникновением пожара на НПЗ "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". Предварительно мог взорваться беспилотник на территории завода.

Дополнение

Известно, что "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" - это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн.

Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу