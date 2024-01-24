Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу

Украина надеется, что новые миграционные правила ЕС будут стимулировать возвращение украинцев домой

Украинские чиновники обсуждают с ЕС будущие миграционные правила, которые будут стимулировать возвращение украинских граждан в следующем году, что будет способствовать развитию экономики. Это касается примерно 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в Европе из-за войны россии против Украины.