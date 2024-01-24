Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе туапсе вспыхнул масштабный пожар, вызванный вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.
В российском туапсе вспыхнул масштабный пожар. Как сообщают российские Telegram-каналы, вероятно, есть прилет по нефтеперерабатывающему заводу, передает УНН.
"В туапсе большой пожар в районе нефтебазы. Предварительно произошла атака БПЛА. Информации о пострадавших нет", - сообщает Telegram-канал 112.
Информацию также подтверждает Astra.
По данным Telegram-канала, жители туапсе сообщают о крупном пожаре.
"Предположительно, прилет по нефтеперерабатывающему заводу. Официальной информации от властей нет", - говорится в сообщении.
Масштабный пожар в российском туапсе: вероятно, есть "прилет" по нефтеперерабатывающему заводу
На нефтеперерабатывающем заводе в российском городе туапсе вспыхнул масштабный пожар, вызванный вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.
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