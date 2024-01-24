Масштабна пожежа в російському туапсе: ймовірно, є "приліт" по нафтопереробному заводу
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі в російському місті туапсе спалахнула масштабна пожежа, спричинена ймовірною атакою безпілотника. Однак офіційної інформації не надходило, а дані про жертви залишаються невідомими.
У російському туапсе спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу, передає УНН.
"У туапсе велика пожежа у районі нафтобази. Попередньо відбулася атака БПЛА. Інформації щодо постраждалих немає", - повідомляє Telegram-канал 112.
Інформацію також підтверджує Astra.
За даними Telegram-каналу, жителі Туапсе повідомляють про велику пожежу.
"Імовірно, приліт по нафтопереробному заводу. Офіційної інформації від влади немає", - йдеться у повідомленні.