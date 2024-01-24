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Масштабна пожежа в російському туапсе: ймовірно, є "приліт" по нафтопереробному заводу

Масштабна пожежа в російському туапсе: ймовірно, є "приліт" по нафтопереробному заводу

Київ • УНН

 • 25675 перегляди

На нафтопереробному заводі в російському місті туапсе спалахнула масштабна пожежа, спричинена ймовірною атакою безпілотника. Однак офіційної інформації не надходило, а дані про жертви залишаються невідомими.

У російському туапсе спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляють російські Telegram-канали, ймовірно, є приліт по нафтопереробному заводу, передає УНН.

"У туапсе велика пожежа у районі нафтобази. Попередньо відбулася атака БПЛА. Інформації щодо постраждалих немає", - повідомляє Telegram-канал 112.

Інформацію також підтверджує Astra.

За даними Telegram-каналу, жителі Туапсе повідомляють про велику пожежу.

"Імовірно, приліт по нафтопереробному заводу. Офіційної інформації від влади немає", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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