Пожежу на НПЗ "Лукойл" у волгограді "організували" безпілотники СБУ - джерело
Київ • УНН
Джерело вказує, що пожежу на НПЗ "Лукойл" у волгограді "організували" безпілотники СБУ
Безпілотники СБУ "організували" пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойл" у волгограді у рф. Уражено установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів росії у Волгограді – результат успішної атаки безпілотників СБУ
Джерела УНН повідомляють, що "два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності".
"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.
Доповнення
У ніч на суботу, 3 лютого, у місті волгоград в росії сталася велика пожежа. Зазначалося, що горіли нафтопродукти.
Згодом російські телеграм-канали оприлюднили кадри атаки безпілотника з НПЗ "Лукойл" у волгограді в рф.
Наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.