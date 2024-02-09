Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали 7 авіаударів по російським військам, знищивши 2 склади боєприпасів, 2 артилерійські установки та 1 пункт матеріально-технічного забезпечення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ударів по:
- 2 складах боєприпасів,
- 2 артилерійських засобах,
- 1 логістичному хабу противника.
Українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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