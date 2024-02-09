На Харківщині внаслідок атаки "шахедами" сталася пожежа у готелі, постраждав охоронець - ОВА
Київ • УНН
Після атаки російського безпілотника "шахед" в готелі та майданчика ресторану в Харківській області сталася пожежа, постраждав один охоронець.
У Харківській області вночі внаслідок атаки ударними дронами типу Shahed російських військ сталася пожежа у готелі, літнього майданчика ресторану, постраждав охоронець, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" села Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторана. Також пошкоджено 3 автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці
З його слів, внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
Деталі
Як повідомив Синєгубов, за минулу добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та ін. Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка.
Зокрема, з його слів, о 19:00 внаслідок обстрілу села. Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству, газомережі. Без постраждалих.
О 16:45 внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
О 15:55 відбувся ворожий обстріл села Олександрівка Богодухівського району. Без постраждалих.
О 14:00 внаслідок обстрілу села Липці Харківського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
О 13:00 внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району завдано руйнувань приватному будинку, господарчій споруді, паркану. Без постраждалих.
О 12:15 внаслідок обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено газорозподільчий пункт. Без постраждалих.
"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - повідомив Синєгубов.
Повітряні Сили вночі знищили 10 із 16 "шахедів"09.02.24, 08:10 • 27136 переглядiв