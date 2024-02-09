У Харкові та Великому Бурлуку є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі
Київ • УНН
Безпілотники окупантів "шахед" завдали ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи кафе в Харкові та Великому Бурлуку, пошкодивши будівлі, але не спричинивши жодних жертв.
Окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
У Великому Бурлуку на Харківщині окупанти також влучили у цивільний об‘єкт, а саме у кафе.
За даними голови ОВА, станом на тепер даних про постраждалих немає.
Нагадаємо
Ввечері 9 лютого у Харкові було чути вибухи, працювала ППО. Росіяни запустили по області "шахеди".
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