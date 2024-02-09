У Харкові та Великому Бурлуку є влучання по кафе та цивільній інфраструктурі

Окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

У Великому Бурлуку на Харківщині окупанти також влучили у цивільний об‘єкт, а саме у кафе.

За даними голови ОВА, станом на тепер даних про постраждалих немає.

Нагадаємо

Ввечері 9 лютого у Харкові було чути вибухи, працювала ППО. Росіяни запустили по області "шахеди".

На Харківщині внаслідок атаки "шахедами" сталася пожежа у готелі, постраждав охоронець - ОВА