Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов
В Харькове беспилотники оккупантов попали в автозаправочную станцию, в результате чего разлитое топливо загорелось и сожгло 14 частных домов на площади 3700 квадратных метров.
В Измаиле Одесской области раздаются взрывы
В Измаиле Одесской области раздались взрывы и была объявлена воздушная тревога, поскольку российские беспилотники двигались на запад над Черным морем.
The New York Times: в Украине новый главнокомандующий, но проблемы не изменились
Новый украинский главнокомандующий сталкивается с острой нехваткой солдат, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, которые истощаются из-за постоянных российских обстрелов и без дальнейшей помощи могут продержаться лишь до следующего месяца.
Умеров и Сырский поговорили с главой Объединенного комитета начальников штабов США
Министр обороны Украины и новый главнокомандующий ВСУ провели телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, чтобы обсудить приоритеты, план действий на фронте и следующие шаги в двустороннем сотрудничестве.
На Николаевщине в результате атаки россиян повреждена линия электропередачи
В Николаевской области Украины повреждена линия электропередач в результате атаки беспилотника, осуществленной российскими войсками.
В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан
Больница и ресторан в Великом Бурлуке Харьковской области были повреждены российскими ударами иранских беспилотников "шахед".
Пограничники поймали одессита на незаконной перевозке людей через границу в багажнике автомобиля
Пограничный патруль в Одесской области остановил автомобиль, водитель которого пытался переправить через границу двух мужчин за 400 и 300 долларов США соответственно, а один пассажир прятался в багажнике.
За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые
Российские военные обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области за один день, в результате чего 3 человека погибли и 4 получили ранения.
В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки
В Одессе 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья в результате атаки беспилотника.
Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ
Президент Украины уволил начальника Генерального штаба и назначил нового Верховного Главнокомандующего и членов Совета национальной безопасности и обороны.