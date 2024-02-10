Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов

В Харькове в результате атаки оккупантов вечером 9 февраля, есть попадание "шахедами" по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее топливо, горят 14 частных жилых домов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что площадь пожара - 3 700 квадратных метров.

Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей.

ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте также работают все соответствующие коммунальные службы.

Напомним,

В Харькове и Великом Бурлуке вечером 9 февраля есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре в результате беспилотной атаки.

В Великом Бурлуке в результате удара РФ повреждены больница и ресторан