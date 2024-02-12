Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого
Київ • УНН
Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після того, як російська атака влучила в нафтобазу і спричинила велику пожежу.
У Харкові перевірять всі нафтобази, а також інші потенційно небезпечні обʼєкти. Таке доручення видав міський голова Харкова Ігор Терехов комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це він повідомив у телеграм, передає УНН.
Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова. Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку рф.
Контекст
У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина.
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