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Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого

Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого

Київ • УНН

 • 27306 перегляди

Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після того, як російська атака влучила в нафтобазу і спричинила велику пожежу.

У Харкові перевірять всі нафтобази, а також інші потенційно небезпечні обʼєкти. Таке доручення видав  міський голова Харкова Ігор Терехов комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це він повідомив у телеграм, передає УНН.

Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова. Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку рф.

– зазначив Терехов.

Контекст

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Через це влучання вигоріли будинки на вулиці Котельній, вщент знищені 14 приватних будинків на площі 3700 квадратних метрів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина.

Гасили майже 60 годин: у Харківській ОВА розповіли деталі пожежі на нафтобазі через російський обстріл12.02.24, 14:54 • 22403 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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