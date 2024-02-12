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Гасили майже 60 годин: у Харківській ОВА розповіли деталі пожежі на нафтобазі через російський обстріл

Гасили майже 60 годин: у Харківській ОВА розповіли деталі пожежі на нафтобазі через російський обстріл

Київ • УНН

 • 22403 перегляди

Понад 200 рятувальників витратили майже 60 годин на гасіння пожежі площею 4 000 квадратних метрів на нафтобазі в Харківській області, яка постраждала від російських обстрілів.

Для ліквідації наслідків російського удару по нафтобазі залучили понад 200 рятувальників, які працювали майже 60 годин. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН

Деталі 

Дві з половиною доби харківські рятувальники ліквідовували наслідки жахливого російського терору в Немишлянському районі Харкова

- розповів Синєгубов.

За його словами, вогнеборці майже 60 годин гасили полум'я, яке охопило майже 4 тисячі квадратних метрів. Очільник ОВА розповів, що для ліквідації наслідків російського обстрілу залучили понад 200 рятувальників – 36 підрозділів.

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок обстрілу росіян 9 лютого12.02.24, 14:18 • 23880 переглядiв

Врятували та евакуювали понад 60 людей. Розібрали завали. І сьогодні завершили усувати всі наслідки

- резюмував Синєгубов.

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Внаслідок російської атаки безпілотниками була вражена цивільна інфраструктура.

Окрім того, виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Внаслідок обстрілу Харкова загинула багатодітна родина10.02.24, 11:02 • 35980 переглядiв

Володимир Омельченко

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