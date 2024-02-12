Тушили почти 60 часов: в Харьковской ОГА рассказали детали пожара на нефтебазе из-за российского обстрела

Для ликвидации последствий российского удара по нефтебазе привлекли более 200 спасателей, которые работали почти 60 часов. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Двое с половиной суток харьковские спасатели ликвидировали последствия ужасного российского террора в Немышлянском районе Харькова - рассказал Синегубов.

По его словам, пожарные почти 60 часов тушили пламя, которое охватило почти 4 тысячи квадратных метров. Глава ОГА рассказал, что для ликвидации последствий российского обстрела привлекли более 200 спасателей - 36 подразделений.

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Спасли и эвакуировали более 60 человек. Разобрали завалы. И сегодня завершили устранять все последствия - резюмировал Синегубов.

Напомним

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". В результате российской атаки беспилотниками была поражена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазу, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

В результате обстрела Харькова погибла многодетная семья