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Тушили почти 60 часов: в Харьковской ОГА рассказали детали пожара на нефтебазе из-за российского обстрела

Более 200 спасателей потратили почти 60 часов на тушение пожара площадью 4 000 квадратных метров на нефтебазе в Харьковской области, которая пострадала от российских обстрелов.

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Незаконное присвоение нефтепродуктов: Пашинскому сообщили о подозрении

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского и его бизнес-партнера подозревают в присвоении нефтепродуктов из Украины на сумму почти 1 миллиард долларов.

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Незаконное присвоение нефтепродуктов: Пашинскому сообщили о подозрении

В найденных в Молдове обломках беспилотника "Шахед" обнаружены десятки килограммов взрывчатки

Фрагменты иранского беспилотника Shahed, содержавшего неразорвавшуюся боеголовку с около 50 кг взрывчатки, были найдены на юге Молдовы вблизи украинской границы.

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Новоназначенный командующий войсками Территориальной обороны Игорь Плахута, перечислил, чем занимался после полномасштабного вторжения рф и заверил, что остается верным присяге и народу.

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Новоназначенный командующий ТрО рассказал, что делал на фронте после полномасштабного вторжения рф

За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, на прошлой неделе в районе ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" силы обороны уничтожили почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников.

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За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

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F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать.

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F-16 имеют вооружение, способное сбивать дроны и ракеты, но это надо отрабатывать - Игнат

Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Из-за весеннего наводнения река Тиса на границе с Румынией уже выходит из берегов. Стремительное течение хорошо заметно на видео, которое пограничная служба сняла с помощью дрона.

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Пограничники показали, как выглядит разлив воды на реке Тисе, которую пытаются преодолеть уклонисты

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Политолог считает, что спланированная информационная кампания направлена на дискредитацию Министерства обороны и Государственного логистического оператора с целью продвижения определенных лиц на должности.

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.

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На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля