На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Сегодня, 12 февраля, спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате российского обстрела 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает 18.

Детали

Харьковщина. Сегодня утром спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара 9 февраля - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 11 утра. Также работники ГСЧС провели откачку горюче-смазочных материалов из поврежденных резервуаров.

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В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". В результате российской атаки беспилотниками была поражена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазу, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

Дизель и бензин смешался со снегом и улица, которая идет вниз от нефтебазы, превратилась в адскую лаву - рассказал Болвинов.

Напомним,

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена.