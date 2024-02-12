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На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

На Харьковщине спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник в результате обстрела россиян 9 февраля

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 12:18  •  11808 просмотра

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После трех дней непрерывной работы, спасатели потушили пожар на Харьковщине, который начался 9 февраля из-за российских обстрелов.

Сегодня, 12 февраля, спасатели ликвидировали пожар, который возник в результате российского обстрела 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает 18.

Детали 

Харьковщина. Сегодня утром спасатели полностью ликвидировали пожар, возникший в результате вражеского удара 9 февраля

- резюмировали в ведомстве. 

Отмечается, что пожар ликвидировали в 11 утра. Также работники ГСЧС провели откачку горюче-смазочных материалов из поврежденных резервуаров.

Дополнение

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". В результате российской атаки беспилотниками была поражена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазу, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

Дизель и бензин смешался со снегом и улица, которая идет вниз от нефтебазы, превратилась в адскую лаву

  - рассказал Болвинов. 

Напомним,

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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