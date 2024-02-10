росіяни влучили по нафтобазі, а не АЗС: у поліції розповіли деталі нічної атаки дронів на Харківщину
Київ • УНН
російські безпілотники влучили в нафтобазу в Харкові, спричинивши пожежу, в якій загинуло 7 людей і пошкоджено багато приватних будинків.
У ніч на 10 лютого, російська війська атакували Харків та влучили по нафтобазі, а не АЗС, як повідомлялось раніше. Про це заявив начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов, передає Суспільне, пише УНН.
Деталі
Болвінов уточнив, що попередньо, трьох безпілотників, спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС.
росіяни влучили, попередньо, трьома безпілотниками типу Shahed по нафтобазі. Через влучання стався вибух на цій нафтобазі, місткості були пошкоджені, через що стався витік паливно-мастильних матеріалів. Дизель та бензин змішався зі снігом і вулиця, яка йде вниз від нафтобази, перетворилася на пекельну лаву
За його словами, через це сталося загоряння приватних будинків по вулиці Котельній. Пошкоджені майже всі будинки.
Начальник Слідчого управління поліції пояснив, що люди загинули через те, що не змогли вибратися на подвір'я, у дворах були автівки, які також загорілися.
У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС 10.02.24, 08:12 • 32813 переглядiв
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей.
В іншому будинки загинув чоловік та його дружина
Нагадаємо
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у Харкові безпілотники окупантів влучили в автозаправну станцію, внаслідок чого розлите пальне загорілося і спалило 14 приватних будинків на площі 3700 квадратних метрів