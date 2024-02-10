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У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС

У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС

Київ • УНН

 • 32813 перегляди

Рятувальники локалізували пожежі, спричинені ударом безпілотника "Шахід" по АЗС у Харкові, внаслідок якого загинули 7 людей, у тому числі 3 дітей, та пошкоджено 15 будинків.

Ліквідація наслідків ворожого удару по Харкову триває, рятувальники локалізували пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Відзначимо, що вчора з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.

Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

Внаслідок ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих.

Станом на зараз відомо про трьох поранених. Понад півсотні людей врятували.

Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи10.02.24, 07:14 • 113668 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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