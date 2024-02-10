У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС
Київ • УНН
Рятувальники локалізували пожежі, спричинені ударом безпілотника "Шахід" по АЗС у Харкові, внаслідок якого загинули 7 людей, у тому числі 3 дітей, та пошкоджено 15 будинків.
Ліквідація наслідків ворожого удару по Харкову триває, рятувальники локалізували пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Відзначимо, що вчора з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.
Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.
Внаслідок ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих.
Станом на зараз відомо про трьох поранених. Понад півсотні людей врятували.
Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи10.02.24, 07:14 • 113668 переглядiв