У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС

Ліквідація наслідків ворожого удару по Харкову триває, рятувальники локалізували пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Відзначимо, що вчора з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.

Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

Внаслідок ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих.

Станом на зараз відомо про трьох поранених. Понад півсотні людей врятували.

Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи