Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи
Київ • УНН
Кількість загиблих в результаті російських атак на Харків зросла до семи, серед них троє дітей у віці 7, 4 і немовля у віці 6 місяців.
До семи зросла кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що серед загиблих - троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.
Пожежу продовжують гасити.
Контекст
У п’ятницю ввечері, 9 лютого, російські військові, попередньо з території Бєлгородської області здійснили запуск шахедів. Близько 23.00 три шахеди влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Харкові. Виникла масштабна пожежа, що охопила приватний сектор. Зруйнована 15 приватних будинків.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення звичаїв війни, здійснюється процесуальне керівництво.
Окупанти вдарили по АЗС в Харкові, горять 14 приватних житлових будинків10.02.24, 01:10 • 30964 перегляди