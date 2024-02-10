Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи

До семи возросло количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что среди погибших - трое детей: 7, 4 лет и младенец около 6 месяцев.

Пожар продолжают тушить.

Контекст

В пятницу вечером, 9 февраля, российские военные, предварительно с территории Белгородской области осуществили запуск шахедов. Около 23.00 три шахеда попали в объект критической инфраструктуры в Харькове. Возник масштабный пожар, охвативший частный сектор. Разрушено 15 частных домов.

Открыто уголовное производство по факту нарушения обычаев войны, осуществляется процессуальное руководство.

Оккупанты ударили по АЗС в Харькове, горят 14 частных жилых домов