Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи
Количество погибших в результате российских атак на Харьков возросло до семи, среди них трое детей в возрасте 7, 4 и младенец в возрасте 6 месяцев.
ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.
Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд
Индия близка к подписанию уникального торгового соглашения со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном на сумму 100 миллиардов долларов США, которое предусматривает значительные инвестиции в Индию в обмен на облегчение доступа к торговле.
Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля
Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.
НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину
НАТО планирует взять на себя координацию поставок вооружений в Украину для защиты от возможных изменений в политике США в случае победы Трампа на следующих выборах.
Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов
Биткоин снова превысил 47 тысяч долларов, поскольку его стоимость выросла более чем на 4% до самого высокого уровня с марта 2022 года.
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.
На ВОТ Херсонщины оккупанты хотят открыли милитаристский детский кружок
На временно оккупированной территории Херсонской области россияне планируют открыть детский клуб милитаристского направления для вербовки подростков к службе в оккупационной армии.
Укрзализныця запустит поезда "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом ко Дню святого Валентина
Ко Дню святого Валентина Укрзализныця запустит поезд "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом, чтобы подарить влюбленным романтическое путешествие под паровозом в новом вагоне с музыкой и специальным меню.
Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине
Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.