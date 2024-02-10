В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Ликвидация последствий вражеского удара по Харькову продолжается, спасатели локализовали пожары. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отметим, что вчера с 22:46 оккупанты наносили удары по Харькову дронами-камикадзе типа "Shahed". Попадание зафиксировали в Немышлянском районе города.

Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов полностью сгорели.

В результате ударов погибли семь человек, среди них трое детей: 7, 4 лет и младенец около 6 месяцев. В одном из частных домов обнаружили тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте - еще двое погибших.

По состоянию на сейчас известно о трех раненых. Более полусотни человек спасли.

Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи