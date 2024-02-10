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В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 06:12  •  14414 просмотра

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Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.

Ликвидация последствий вражеского удара по Харькову продолжается, спасатели локализовали пожары. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отметим, что вчера с 22:46 оккупанты наносили удары по Харькову дронами-камикадзе типа "Shahed". Попадание зафиксировали в Немышлянском районе города.

Поражена гражданская инфраструктура. Возникло несколько масштабных пожаров. 15 жилых частных домов полностью сгорели.

В результате ударов погибли семь человек, среди них трое детей: 7, 4 лет и младенец около 6 месяцев. В одном из частных домов обнаружили тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте - еще двое погибших.

По состоянию на сейчас известно о трех раненых. Более полусотни человек спасли.

Количество погибших в результате ударов оккупантов по Харькову возросло до семи10 февраль 2024, 05:14 • 40412 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
kharkivХарьков
У Харкові рятувальникам вдалося локалізувати пожежі внаслідок влучання шахедів по АЗС
In Kharkiv, rescuers managed to localize fires caused by shahedis hitting gas stations
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