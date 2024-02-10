россияне попали по нефтебазе, а не АЗС: в полиции рассказали детали ночной атаки дронов на Харьковщину

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков и попали по нефтебазе, а не АЗС, как сообщалось ранее. Об этом заявил начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов, передает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Болвинов уточнил, что предварительно, трех беспилотников, вспыхнула на нефтебазе, а не на АЗС.

россияне попали, предварительно, тремя беспилотниками типа Shahed по нефтебазе. Из-за попадания произошел взрыв на этой нефтебазе, емкости были повреждены, из-за чего произошла утечка горюче-смазочных материалов. Дизель и бензин смешался со снегом и улица, которая идет вниз от нефтебазы, превратилась в адскую лаву - рассказал Болвинов.

По его словам, из-за этого произошло возгорание частных домов по улице Котельной. Повреждены почти все дома.

Начальник Следственного управления полиции пояснил, что люди погибли из-за того, что не смогли выбраться во двор, во дворах были машины, которые также загорелись.

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей.

В другом доме погиб мужчина и его жена

Напомним

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что в Харькове беспилотники оккупантов попали в автозаправочную станцию, в результате чего разлитое топливо загорелось и сожгло 14 частных домов на площади 3700 квадратных метров