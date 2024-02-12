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На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок обстрілу росіян 9 лютого

На Харківщині рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі, яка виникла внаслідок обстрілу росіян 9 лютого

Київ • УНН

 • 23880 перегляди

Після трьох днів безперервної роботи, рятувальники загасили пожежу на Харківщині, яка почалася 9 лютого через російські обстріли.

Сьогодні, 12 лютого, рятувальники ліквідували пожежу яка виникла в результаті російського обстрілу 9 лютого. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Деталі 

Харківщина. Сьогодні вранці рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару 9 лютого

- резюмували у відомстві. 

Зазначається, що пожежу ліквідували об 11 ранку. Також працівники ДСНС провели відкачування паливно-мастильних матеріалів з пошкоджених резервуарів.

Доповнення

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Внаслідок російської атаки безпілотниками була вражена цивільна інфраструктура.

Окрім того, виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Дизель та бензин змішався зі снігом і вулиця, яка йде вниз від нафтобази, перетворилася на пекельну лаву

  - розповів Болвінов. 

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу Харкова росіянами в одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з 5 людей, серед них - 3 дітей. В іншому будинки загинув чоловік та його дружина. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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