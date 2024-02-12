Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля

В Харькове проверят все нефтебазы, а также другие потенциально опасные объекты. Такое поручение выдал городской голова Харькова Игорь Терехов комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом он сообщил в телеграм, передает УНН.

Поручил городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обследовать все места хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и другие опасные объекты на территории Харькова. Прошу бизнес с пониманием отнестись к таким проверкам, ведь сегодня мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить ужасные последствия возможных атак со стороны РФ. - отметил Терехов.

Контекст

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". Возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазу, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

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Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена.

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