Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды

Из-за атаки россиян по нефтебазе вечером 9 февраля в экосистему вытекло около 3000 тонн нефтепродуктов, в том числе и в реку Уды. Экологи отобрали пробы воды на 9 объектах города Харькова и области. Предварительно нефтепродукты в источники питьевой воды не попали. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНН.

Все профильные службы работают над ликвидацией последствий. ... Важно: по результатам предварительных исследований, нефтепродукты не попали в источники с питьевой водой - отметили в ОВА.

Детали

По данным ОВА из-за ударов оккупантов по резервуарам предприятия в Немышлянском районе в окружающую среду вытекло около 3000 тонн нефтепродуктов.

Отмечается, что специалисты Государственной экологической инспекции в Харьковской области в немедленном порядке отобрали пробы воды на 9 объектах города Харькова и области, а именно в реке Уды. Образцы передали для проведения экспресс-тестирования в Научно-исследовательское учреждение "Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем" с целью определения уровня загрязненности и наличия вредных веществ.

Уже есть разработанный алгоритм действий, чтобы не дать вредным веществам по реке Уды попасть в реку Северский Донец, в которую она впадает.

Специалисты определили место на русле реки Уды, где будут проводиться мероприятия по остановке передвижения нефтепродуктов с применением портовых инфраструктурных заграждений и обеззараживания водных ресурсов с помощью сорбента.

Также, сегодня было принято решение об усилении проверок и мер контроля на местах хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов и других опасных объектов на территории Харьковской области.

Мэр Харькова приказал проверить все нефтебазы и опасные объекты после атаки россиян 9 февраля

Напомним

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". Возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазу, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

Из-за этого попадания выгорели дома на улице Котельной, полностью уничтожены 14 частных домов на площади 3700 квадратных метров

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела Харькова россиянами в одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек, среди них - 3 детей. В другом дома погиб муж и его жена.