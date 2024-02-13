Оккупанты пытались продвинуться на юг от Невского, но не смогли прорвать оборону - Лысогор

россияне пытались продвинуться на юг от Невского, однако прорвать оборону украинских защитников им не удалось. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Противник пытался продвинуться на юг от Невского, однако прорвать оборону наших защитников ему не удалось. Из-за неблагоприятных погодных условий несколько уменьшилось общее количество обстрелов со стороны врага - написал Лисогор.

В то же время он отметил, что при любой возможности россияне применяют беспилотные летательные аппараты. В частности, за прошедшие сутки они нанесли 11 ударов БпЛА. Впрочем украинские военные продолжают обезвреживать их в большом количестве.

Также по его словам, от артиллерийских и минометных обстрелов сильно пострадали Невское и Серебрянское лесничество.

Дополнение

На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские.

Атака россиян по нефтебазе в Харькове привела к утечке 3000 тонн нефти в окружающую среду, экологи проверяют воду в реке Уды